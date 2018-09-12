منذ 28 عاما.. خياط مازال يحتفظ بفستان استلمه من كويتية أثناء احتلال بلادها

سالم المطيري(صدى):

كشف خياط مسن يدعى ” محمد حسن ” ، أنه لايزال يحتفظ بفستان يعود لفتاة ” كويتية ” استلمه منها قبل 28 عامًا، أثناء أزمة احتلال الكويت، ولم تعد لاستلامه حتى الآن.

وأوضح الخياط، أن الفستان ما زال معلقًا في محل الخياط الذي يقع بمحافظة الأسياح التابعة لمنطقة القصيم، وذلك وسط الفساتين التي تأخرت صاحباتها عن استلامها.

وبيّن ” حسن ” ، أن الفتاة كانت تقيم في الأسياح هي وأسرتها وعريسها خلال أزمة احتلال الكويت، وكانت قد أحضرت إليه الفستان لإجراء بعض الإصلاحات عليه، مرجعًا الأسباب في نسيانها له، إلى فرحتها بتحرير بلادها، مشيرًا إلى أن هذا السبب قد يكون وراء عدم إتيانها لاستلامه.