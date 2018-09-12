حساب المواطن يتفاعل مع شكوى قطع الدعم بسبب السجل التجاري

حمود العنزي(صدى):

تقدم المواطن علي الجواد، بشكوى لقطع دعم برنامج حساب المواطن عنه قبل شهرين؛ بسبب وجود سجل تجاري لم يسجله في البرنامج؛ قائلًا إنه شطب السجل التجاري الخاص به في اليوم التالي من عدم نزول الدعم له أي يوم 11 يوليو الماضي، ولكن على الرغم من ذلك حرُم من الدعم شهرين متتابعين.

وأشار إلى أنه اتصل بخدمة عملاء برنامج حساب المواطن وقالوا له إن دعم شهر أغسطس سوف يُصرف بأثر رجعي ولكن لم يتم ذلك، فيما أكد حساب خدمة عملاء حساب المواطن أنه في حال تم الإفصاح عن السجل التجاري أو شطبه بعد صدور الأهلية فلن يكون هناك أثر رجعي للدفعات السابقة.

ومن الجدير بالذكر، أن حساب المواطن، كان قد أوضح أمس الثلاثاء، أن مخصص دعم الكهرباء المقدم للمستفيدين من البرنامج تجاوز 7.9 مليار ريال خلال الدفعات العشر الماضية.