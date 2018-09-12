أرملة تشكو من عدم امتلاكها بيت.. و ” الإسكان ” تتفاعل

نايف السالم(صدى):

وجهت أرملة شكوى إلى وزارة الإسكان لعدم امتلاكها بيتًا وعدم استقرارها لأنها تعيش في شقة إيجار ومعرضة للطرد في أي لحظة في حال عدم قدرتها على دفع الإيجار، لافتة إلى أنها قدمت للحصول على شقة من وزارة الإسكان، ولكن قالوا لها إنها لا تستحق لأنها تعيش وحدها رغم أنها أرملة.

وأجاب حساب ” العناية بالعملاء ” التابع للوزارة على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” على شكوى السيدة الأرملة قائلًا: ” المطلقة والأرملة من دون أبناء يتقدم عنهم أحد الوالدين. ”

ومن الجدير بالذكر، أن وزارة الإسكان ممثلة عن برنامج سكني أعلنت نهاية الشهر الماضي، عن إطلاق 4 مشاريع سكنية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بإجمالي 6499 وحدة سكنية تحت الإنشاء ، متعددة النماذج، وتضم عددًا من الخيارات السكنية كالفلل والتاون هاوس، والشقق، بمساحات وتصاميم متنوعة، وتتوزع على الرياض والخبر والطائف ورابغ.