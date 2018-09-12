محافظة طريف…نحو غدٍ افضل

للإنجازات معالم مضيئه في حياة البشر تُشرق بها انفسهم وتزكوا بها ارواحهم ويُصلحون بها مجتمعاتهم ، والأصل في الإنسان ان يرتقي من فكره الى اخرى يحذوه السرور بإنجازها والشوق لإتمامها ،،وهذا حقا

مانشاهده ونلمسه بالفعل على ارض الواقع فهو يؤكد هذه الحقيقه بصوره يصعب تجاهلها او غض الطرف عنها في ظل الحجم الكبيرمن الإنجازات التي يقوم بها سعادة المحافظ (بدر بن نجر الصقر) والتي يجري تنفيذها

وان المتابع لما يجري على الأرض يدرك بوضوح الحجم الكبيرللمساعي الجاده للتطوير والتنظيم والإرتقاءبالبنيه الأساسيه والذي يقوم في جوهره على اساس النهوض الشامل بمقومات الحياه الانسانيه الكريمه لكل المواطنين.

وعلينا ان ندرك بإن اهم المقومات التي تقوم عليها خطة التطويرهي اسس تعليميه وثقافيه وتوعويه وقيم انسانيه وروحيه وهذا جزء من كل مايتم في إطار خطه متكامله واضحه المعالم ومحددة الأهداف تسعى لتحقيق الطموحات الشابه لان الشباب هم اساس التطوير والمستهدف به وهو صانعه ايضا.

وهنا تظهرشجاعة المرءوقوة صبره وتحمله وتسمو رايات طموحه الشامخ لتعلن عن قدوم غدٍمشرق ومستقبلٍ زاهر لطالما حلمنا بقدومه وتمنينا ان نعيش اجمل اعومه واروع ايامه واسعد لحظاته وامتعها.

وفي الختام يجب ان نعرف ان الافراد المتميزين هم الأفرادالمؤهلون بدرجه عاليه من الأداء والإبداع والطموح والقدره المرافقه للعمل ليصنعوا مستقبلاً متميزا فحمداً لله ان منّ علينا بمحافظ جواد كريم يتميز بنداوة اليد والنفس ثم الشكر لك سعادة المحافظ على جهودك القيمه، المضيئه والمتميزه فأنت اهل التميز .