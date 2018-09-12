إخلاء ثانوية بنات من الطالبات ” دون عباءات ” .. والتعليم تعلق

أبها(صدى):

شهدت منطقة عسير، اليوم الأربعاء، إخلاء إحدى ثانويات البنات بأبها من الطالبات ” دون عباءات ” أو حقائب، بسبب حدوث تماس كهربائي، مما دفع قائدي المدرسة لإجراء اتصالات هاتفية مفاجئة بأولياء أمور الطالبات، تدعوهم إلى المجيء بشكل عاجل للمدرسة وإحضار عباءات لبناتهن اللاتي أُخلين من المبنى، مما أصابهم بحالة من الذعر.

وأوضح عدد من أولياء أمور الطالبات، أن حوادث التماس الكهربائي وحالات الإخلاء تزيد في هذه المدرسة تحديدًا، الأمر الذي يستدعي إعادة تأهيل البنية الكهربية والمعمارية لها.

ومن جانبه، بيّن محمد الفيفي، المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، أن التماس الكهربائي حدث في عدّاد داخلي في الساعة 10:58 ، مؤكدًا أن قائدة المدرسة قامت بإخلاء جميع منسوبات المدرسة، ولم يصب أحد بأي أذى.