رجل أعمال يتكفل بدفع غرامات ارتداء النقاب في الدنمارك

كوبنهاجن(صدى):

تكفل رجل أعمال فرنسي جزائري، يدعى رشيد نكاز، بدفع قيمة الغرامات الصادرة بموجب قرار حظر ارتداء النقاب في الدنمارك؛ حيث سافر إلى كوبنهاجن أمس الثلاثاء لدفع قيمة الغرامات بدلًا من النساء.

واحتج رجل الأعمال الجزائري خارج البرلمان الدنماركي رافعًا لافتة ومرتديًا العلم الجزائري؛ فيما قال أنه لم يعارض فرض حظر ارتداء النقاب في المباني الحكومية؛ بينما فرضت ثلاث غرامات منذ بدء سريان ما يطلق عليه اسم ” حظر البرقع في الدنمارك ” في مطلع أغسطس الماضي.

ومن الجدير بالذكر، أن الحظر يتضمن غطاء الوجه مثل النقاب والأقنعة وأقنعة التزلج واللحية المزيفة، باستثناء الأقنعة الواقية؛ فيما جرى تغريم امرأة 28 عامًا، ألف كرونة لارتدائها النقاب في مركز تجاري، كما غرمت سائحة تركية ترتدي النقاب عند دخولها إلى مركز شرطة لتمديد تأشيرتها.