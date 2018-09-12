بي إم دبليو تستعرض ملامح ” X3 M و X4 M ” بشكل رسمي مع نماذج مموهة

أميرة خالد(صدى):

تملك BMW المزيد من الأخبار لمشاركتها بخصوص محفظتها من سيارات العائلة X ، وهذه المرة لم تقم الشركة البافارية باستعراض ملامح سيارة واحدة ولكن اثنين من سيارات كروس أوفر X الساخنة من خلال توفير نظرة أولى على X3 M و X4 M المقرر لهما الانضمام لتشكيلة الشركة في المستقبل المنظور. وسوف يتم اختبار النماذج الأولية المموهة القريبة من الإنتاج مثل هذين الموديلين الاختبارين في نهاية هذا الأسبوع في سباقات DTM في حلبة نوربورجرينج.

ومع كون هذا الأمر مجرد استعراض لملامح الثنائي الديناميكي ، فإنه ليس من المفاجئ أن تكون BMW غير مستعدة لتقديم معلومات حول موديلي X3 M و X4 M. ولكن من حيث الأداء سوف تأتي السيارتان بمحرك من 6 أسطوانات بشاحن توربيني مُعد خصيصاً لنظام xDrive ومصمم خصيصاً للنموذجين ومستعار من موديل M5 القوي.

والمحرك الذي تشير اليه BMW إلى الأرجح هو S58 ، وهو بشكل أساسي عالي الأداء سعة 3.0 لتر بقوة لا تقل عن 450 حصان على الرغم من ظهور شائعات تصل به إلى 475 حصان من خلال باقة كومبيتيشن. كما يتوقع أن يأتي الجيل التالي من M3 و M4 أيضًا بنفس المحرك.

وبغض النظر عن المحرك ، ستشارك (X3 M) ( (X4 Mفي المحور الخلفي التفاضلي ومجموعة كبيرة من منتجات M الأخرى. وستحصل السيارتان على مداخل الهواء الكبيرة في الأمام ، ومخارج العادم الرباعية في الخلف ، مع تحديثات أيروديناميكية أيضا في القائمة لمساعدة النموذجين على وضع معايير جديدة من حيث الديناميكيات في فئتهم وفقا لرئيس BMW M ، فرانك فان ميل.

وحقيقة أن BMW تقوم باستعراض كلا الطرازين في الوقت نفسه على الأرجح يعني أننا لن نضطر إلى الانتظار أكثر لرؤية X4 M بعد العرض الأول لـ X3 M. ولا تذكر الشركة متى سيتم تقديم السيارتان, ولكن من المحتمل أن يحدث ذلك قبل نهاية العام.