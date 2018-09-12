زوجان يعثران على كاميرا تجسس بسريرهما في الفندق أثناء قضاء إجازتهما

لندن(صدى):

تفاجأ زوجان من الجنسية البريطانية، بالعثور على ” كاميرا تجسس ” على سريرهما في نُزل استأجراه لقضاء إجازتهما، حيث كانت الكاميرا مخبأة في ساعة رقمية بدت مثيرة للشبهة، وذلك لاتصالها بسلك يشبه سلك شاحن الهاتف الجوال.

ومن جانبه، كشف الزوج الذي يبلغ من العمر 34 عامًا، عن تفاصيل الواقعة، موضحًا أنه بعد أن عاد هو وزوجته إلى غرفتهما بعد جولة طويلة في مدينة ” تورنتو ” بكندا، لاحظا وجود الساعة، وشكّا بأمرها، وعلى الفور، قاما بفحصها ليكتشفا وجود ” كاميرا تجسس ” بداخلها.

وعليه، فتحت الشرطة تحقيقًا في الواقعة، وتبين من خلال التحقيقات أن مالك النُزل لديه ستة عقارات أخرى يقوم بتأجيرها للسياح، مما سلط الضوء على مخاوف السائحين على حياتهم الشخصية أثناء السفر، ومن الوقوع ضحية للتجسس مرة أخرى.