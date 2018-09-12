” نيمار ” : الانتصارات أفضل وسيلة لتجاوز خيبة المونديال

نواف السالم(صدى):

أوضح نجم كرة القدم البرازيلي الدولي نيمار دا سيلفا، أن الانتصارين اللذين حققهما الفريق على منتخبي الولايات المتحدة والسلفادور يمثلان أفضل وسيلة لتجاوز كابوس الخروج من كأس العالم في روسيا.

وخاض المنتخب البرازيلي الجمعة الماضي، أول مباراة له بعد المونديال حيث تغلب على نظيره الأمريكي بهدفين نظيفين في مباراة ودية، ثم اكتسح منتخب السلفادور بخماسية نظيفة؛ حيث سجل نيمار الهدف الأول لراقصي السامبا في مباراة السلفادور وصنع ثلاثة أهداف أخرى في نفس المباراة.

وقال ” نيمار ” : ” عانينا في كأس العالم، وعانيت بشكل خاص، ولهذا، من الرائع أن أعود بهذا الشكل للفريق ” ، مضيفًا: ” استعادة لانتصارات وتسجيل الأهداف ومساعدة زملائي هي أفضل وسيلة بالطبع. “