أمير نجران يقلد مدير القانونية بشرطة المنطقة رتبة عقيد

نجران(صدى):

قلّد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير إدارة الشؤون القانونية بشرطة المنطقة، العقيد ظافر بن راشد الثابتي، رتبته الجديدة، بناء على الأمر السامي .

وهنأ سموه العقيد الثابتي بالثقة الكريمة، بترقيته إلى الرتبة الجديدة، معرباً عن أمنياته له بالتوفيق والسداد والعون لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

وعبّر الثابتي عن سعادته بالثقة الغالية من ولاة الأمر، عادًّا ذلك دافعًا لمواصلة العطاء بكل جد وإخلاص.

حضر مراسم التقليد مدير شرطة المنطقة، اللواء سعيد بن محمد أبو ذيبة.