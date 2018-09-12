الكشف عن معلومات جديدة بشأن العثور على طفل متوفى على سطح مستشفى

عادل الحربي (صدى):

عثر على طفل يبلغ 5 أعوام من العمر متوفى فوق سطح مستشفى في الرياض؛ حيث اختفى حينما كان برفقة والدته وتم العثور عليه بعد 5 ساعات من البحث عنه؛ فيما لا تزال التحقيقات جارية للكشف عن ملابسات الواقعة.

وكشف أحد أقارب الطفل، تفاصيل جديدة عن الواقعة لافتًا إلى أن الطفل توجَّه للمستشفى الحكومي مع والدته، وكان الوقت مساءً، ثم اختفى عن أنظارها في ظروف غامضة، وبحثت عنه دون جدوى، مؤكدًا أنه رغم توجههم لإدارة المستشفى المناوبة، وطلبهم المساعدة في البحث عن الطفل عبر كاميرات المراقبة، إلا أن تفاعلهم لم يكن بالشكل المطلوب.

وأضاف أن تعامل المستشفى توقف على تهدئة الموقف، دون الاستعانة بأجهزة المراقبة للبحث عن الطفل، متابعًا: ” استمررنا في البحث عن الطفل 5 ساعات متواصلة، وتحديدًا حتى الـ 12 صباحًا، والذي معه انتهى عمل إدارة المستشفى، وقدوم إدارة أخرى مناوبة، التي تفاعلت مع الحادثة مباشرة، ووجّهت بحالة الاستنفار، وبالعودة الفورية إلى كاميرات المراقبة، مع انتشارٍ تام لأفراد الحراسات الأمنية وبدعمٍ من عمال النظافة والصيانة؛ بحثًا عن الطفل. ”

وتابع: ” بالفعل تمكّن أحد أفراد الحراسات الأمنية من مشاهدة الطفل وهو يركض تائهًا على سطح المستشفى، وكان ذلك في الساعة الـ 12:45 تقريبًا ” ، مضيفًا: ” بعد بحث طاقم المستشفى تم العثور على الطفل على سطحه ” المستشفى ” ملقى على الأرض، وقد فارق الحياة، وبه بعض الجروح والكدمات المتفرّقة في جسده، ولم تنجح محاولات إنعاشه. ”

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