بالفيديو.. بعد فضيحة الهدية.. حليمة بولند تخرج عن صمتها: ” حلو عن سماي “

خالد الظفيري(صدى):

قررت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، الخروج عن صمتها الذي ظلت فيه لعدة أيام، ومواجهة الانتقادات والاتهامات التي وُجهت إليها، بعد فضيحة تلقيها هدايا عطور ثمينة من قِبل 3 أشخاص.

جاء ذلك بعد أن تحول الغضب تجاه ” بولند ” إلى موجة من السخرية منها، واتهامها بتصديق المحتالين وأنها هي من أرسلت الهدية لنفسها، وعليه، نشرت الإعلامية الكويتية مقطع فيديو عبر حسابها على ” سناب شات ” ، قالت فيه : ” والله العظيم هاي الحسابات والكومنتات شي يضحك، الله يشفيكن، قال انا جبت الهدية لنفسي، يا حلوين يا شطار يا امامير، لو انا جبت الهدية لنفسي كنت الحين بالسجن مع المجرمين اللي قفطوهم، لان هذي سيادة وامن دولة مافيها لعب ” .

وتابعت: ” تدرون ليش ما قاعدين تشوفون الامور بمنطقية وعقلانية، لان القانون يمشي على الجميع لان هذا امن وسيادة، لا انتم ما تنظرون للامور بالمنطق تحجبون عن عيونكم رؤية الحقيقة لان الغل والمرض للي بقلوبكم عاميكم ” .

وأضافت ” بولند ” معبرة عن غضبها الشديد: ” حلو عن سماي.. حلو عن سماي، ما عندكم شي تسوو بالحياة غير حليمة وين راحت حليمة وين جت، سوو شي ينفعكم لنفسكم والعقد للي تطلعوها فيني انشغلوا بنفسكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم وبكل انسان ظلمني وهاجمني بدون مبرر ” .

فيما أكدت حليمة بولند خلال المقطع، أنها ستقوم برفع قضايا على كل من أساء لها، مشيرة إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية، لأن ” الموضوع زاد عن حده ” – على حد تعبيرها.

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