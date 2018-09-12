مدير الدفاع المدني بتبوك يقلد عدد من الضباط رتبهم الجديدة

تبوك(صدى):

قلد مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك اللواء فاضل بن مسفر الشمراني في مكتبه اليوم، عدد من الضباط رتبهم الجديدة، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على ترقيتهم.

وهنأ اللواء الشمراني الضباط المترقين، وحثهم على مواصلة العمل والجد وذلك لخدمة هذا البلد وولاة أمره – حفظهم الله -.

من جانبهم عبر الضباط المترقون عن عظيم شكرهم وامتنانهم على الثقة الملكية الغالية التي منحت لهم، مؤكدين أنها ستكون دافع لمواصلة خدمة الدين والمليك والوطن.