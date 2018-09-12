الكشافة السعودية ترفع رؤية 2030 على مرتفعات بنسلفانيا

محمد فؤاد (صدى):

اختتمت الكشافة السعودية مشاركتها في المخيم الثاني للكشاف المسلم في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا وذلك في مخيم منسي على مرتفعات بوكونو في ولاية بنسلفانيا .

وأوضح قائد الوفد السعودي للكشافة السعودية وليد الدوسري أن الوفد رفع رؤية 2030 والعلم والهوية السعودية على مرتفعات بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية كما قدم الوفد لرئيس الكشافة الأمريكية السيد دان أونبي درعا تذكاريا من جمعية الكشافة العربية السعودية وهدية تذكارية عبارة عن منديل كشفي بتصميم الشماغ السعودي وعليه شعار رؤية المملكة 2030 وأوضح الدوسري أن المخيم الذي يقيمه الاتحاد الإسلامي للكشاف المسلم بأمريكا الشمالية وتحت إشراف كشافة الولايات المتحدة الأمريكية يهدف إلى نشر الصورة الحقيقة للدين الإسلامي السمح عبر حوار الأديان ونشر رسالة السلام بين شعوب الأرض والدعوة إلى دين الله بالحسنى ضمن مشروع الواجب نحو الله (duty of god ) وعبر غرس القيم والفضائل الحميدة في الكشافين في جو من المتعة والمغامرة حيث اشتمل المخيم على مجموعة رياضات ألعاب مائية على بحيرة ستيلوتر مثل التجديف وقوارب الكياك وقوارب الكانون والقوارب الشراعية والتزلج على الماء بالألواح الشراعية والسباحة المفتوحة في البحيرة ورياضات الرماية بالأسهم والبنادق الهوائية وبنادق الصيد وكذلك تسلق الجبال والدرجات الهوائية الجبلية .

كما اشتمل المخيم على التدريب والمنافسة في المهارات والحرف اليدوية مثل المشغولات الخشبية والجلدية وصناعة الفخار بالإضافة إلى المهارات الكشفية وحياة المغامرة وفنون التخييم والطهي الخلوي .

كما شارك الوفد السعودي بمعرض متميز في القاعة الرئيسية للمخيم ارتدى فيه الكشافين الزي السعودي وقاموا بتقديم ماء زمزم والقهوة العربية والأكلات الشعبية للمشاركين في المخيم وعرضوا جهود الكشافة في خدمة ضيوف الرحمن واحتفلوا مع الحضور باليوم العالمي للمنديل الكشفي واختتموا المعرض بلوحة رسالة ( رسل السلام ) والتي تتيح للجميع المشاركة بكلمة او توقيع على اللوحة .

وكانت حصيلة الوفد السعودي المشارك في المخيم وعددهم 26 ما بين كشاف وجوال وقائد 13 وسام للكشاف المتميز 43 شارة من شارات الهوايات والمهارات بعد إتمام المشاركة وتحقيق متطلبات كل شارة واستلمها بالنيابة عنهم العريف الأول للفرقة الكشاف عبدالعزيز الغنام.