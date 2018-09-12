4 لاعبين على رادار البارسا لسد غياب لوكاس ديني

نواف السالم(صدى):

يريد نادي برشلونة الإسباني، ضم ظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك لتعويض رحيل الفرنسي لوكاس ديني الذي انضم لفريق إيفرتون الإنجليزي؛ وكذلك ليكون بديلاً للإسباني جوردي ألبا، بعد الاعتماد على الناشئين خلال الفترة الأخيرة.

وتضع إدارة النادي الكاتالوني، 4 لاعبين على رادارها لسد غياب ” ديني ” وعلى رأسهم ناتشو مونريال من آرسنال، بالإضافة إلى ماتيو دارميان من مانشستر يونايتد، والذي لا يشارك مع ” الشياطين الحمر ” مؤخرًا.

وتتجه أنظار برشلونة، إلى ألبرتو مورينو الذي يلعب في صفوف ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد جلوسه احتياطيًا للإسكتلندي روبرتسون، بالإضافة إلى نجم أتلتيكو مدريد، البرازيلي فيليبي لويس.