بالصور.. تعليم مكة يوفر 400 جهاز لتقنية المياه بالمدارس

محمد السعران(صدى):

شدد المدير العام للتعليم في منطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي على قائدي وقائدات المدارس على أهمية وضرورة الحرص والاهتمام بتأمين المياه النقية والصحية للطلاب والطالبات في مدارس تعليم مكة حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والطالبات خلال متابعة البيئة المدرسية للاطمئنان على سلامتها ومناسبة ما تقدمه للطلاب والطالبات من خدمات أساسية يأتي في مقدمتها تأمين المياه الصالحة للشرب داعياً للاستفادة من تجربة الشؤون الصحية المدرسية في العام الماضي التي أثببت نجاحها .

جاء ذلك في ورشة نقاش عقدتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الشؤون الصحية المدرسية اليوم مع قائدي المدارس بتعليم مكة لتقييم تجربة المبادرة التي قدمتها الشؤون الصحية المدرسية بتعليم مكة – مع إحدى الشركات المتخصصة- والخاصة بتأمين فلاتر لبرادات المياه لتوفير مياه نقية وصحية وذلك بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة مكة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي وعدد من مديري الإدارات وقائدي وقائدات مدارس مكة ( بنين-بنات).

وقد حفل النقاش بورش عمل للاستفادة من التجربة السابقة في العام الماضي والتي كانت عبر شراكة مجتمعية مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال لأجل تأمين المياه النقية في المدارس

وذكر مدير الشؤون الصحية المدرسية الأستاذ محمد الصليمي أن من مبررات المشروع هو تأمين المياه الصالحة لأبنائنا الطلاب والطالبات في المدارس مشيراً أن تجربة العام الماضي استفادت منها 27 مدرسة في مختلف أحياء تعليم مكة حيث تم توفير 75 محطة للفلاتر جديدة وقد لوحظ من خلال الاستطلاع الذي عملته الشؤون الصحية المدرسية على المدارس المدراس المستفيدة انطباعاً مميزاً ونجاح للمبادرة وأن المدارس التي شملتها هذه الخدمة لم يرد عنها من الشؤون الصحية في العاصمة المقدسة ما يفيد بعدم صلاحية مياه الشرب فيها ؛ ما يؤكد نجاح المشروع بفضل الله

وأشار الصليمي أن التطلعات المستقبلية للمشروع هو التوسع في مدارس تعليم مكة وتركيب محطات التنقية لتشمل جميع المدارس وتوفير مياه نقية وصحية في المدارس خصوصاً مع إقبال الطلاب والطالبات على الاستفادة من المياه المنقاة والتي أثبتت نجاح المبادرة واليوم نشهد انطلاق المرحلة الثانية منها لهذا العام بتوفير 400 جهاز خاص بتنقية المياه.