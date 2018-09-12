بدء محاكمة أكاديمي اشتهر بإطلاق الفتاوى المثيرة خلال السنوات الماضية

علي القحطاني (صدى):

ذكرت مصادر أن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بدأت اليوم الأربعاء في محاكمة عدد من المتهمين المتورطين في قضايا تمس تأليب الرأي العام.

وأوضحت أن من بين المتهمين الذين بدأت إجراءات محاكمتهم، أكاديمي سبق وأن تمت محاكمته قبل سنوات، وكان المتهم قد عُرف بإطلاق الفتاوى والآراء المثيرة قبل سنوات، فيما أوقف العام الماضي، ووُجهت له عدة تهم وأفرج عنه مؤقتاً لدفن والده قبل عدة أشهر.

كما يأتي من ضمن من بدأت إجراءات محاكمتهم أيضا أكاديمي كان يعمل أستاذاً مساعداً في إحدى كليات اللغة العربية بإحدى الجامعات.

وأكدت أن المحاكمات بدأت بحضور وسائل الإعلام وممثلين عن هيئة حقوق الإنسان، وقد تم تسليمهم لوائح الدعوى؛ للردّ عليها في الجلسات المقبلة.