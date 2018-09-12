الغذاء والدواء توقع 3 تعهدات لخفض نسب السكر والدهون مع شركات الأغذية

حمود العنزي(صدى):

تقيم الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأربعاء، حفل تدشين استراتيجية تنظيم الغذاء الصحي، والتي من المقرر أن توقع فيه تعهدًا مع شركات الأغذية، يلزمها بخفض نسب السكر والملح والدهون في منتجاتها الغذائية.

وتمثلت تلك التعهدات التي توقعها ” الغذاء والدواء ” مع شركات الأغذية، في تخفيض نسب السكر والملح والدهون بأنواعها في المنتجات الغذائية، ووضع بيانات تغذوية واضحة وسهلة القراءة على بطاقات المنتجات، وكذلك الامتناع عن استهداف الأطفال بإعلانات تسويق المنتجات الغذائية غير الصحية.

ومن جانبها، طالبت الهيئة شركات الأغذية المحلية، بالانضمام إلى الإستراتيجية وتوقيع التعهدات والالتزامات المطروحة، وذلك بعد انضمام العديد من الشركات العالمية إليها.