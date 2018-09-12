في حالة غير طبيعية.. ” خليجي ” يصدم 3 سيارات ويغني لسجانه

خالد الظفيري(صدى):

شهدت منطقة ” الفروانية ” بالكويت، قيام رجل كويتي كان في حالة ” غير طبيعية ” ، بارتكاب حادث سير، صدم خلاله 3 سيارات، وذلك بعد أن فقط سيطرته على مقود السيارة.

وكشفت مصادر أمنية كويتية، أن رجال الأمن اقتادوا الرجل مرتكب الحادث إلى مركز الشرطة، وتم توقيفه واحتجازه في المخفر، ولكنه خرج عن السيطرة، حيث بدأ يغني بصوت مرتفع.

وأوضحت المصادر، أن الرجل الكويتي استرسل في غناء أغنية ” عمرك سمعت بطير يحب سجانه ” ، مما لفت نظر رجال الأمن والمراجعين في المخفر.