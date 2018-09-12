في حالة غير طبيعية.. ” خليجي ” يصدم 3 سيارات ويغني لسجانه
شهدت منطقة ” الفروانية ” بالكويت، قيام رجل كويتي كان في حالة ” غير طبيعية ” ، بارتكاب حادث سير، صدم خلاله 3 سيارات، وذلك بعد أن فقط سيطرته على مقود السيارة.
وكشفت مصادر أمنية كويتية، أن رجال الأمن اقتادوا الرجل مرتكب الحادث إلى مركز الشرطة، وتم توقيفه واحتجازه في المخفر، ولكنه خرج عن السيطرة، حيث بدأ يغني بصوت مرتفع.
وأوضحت المصادر، أن الرجل الكويتي استرسل في غناء أغنية ” عمرك سمعت بطير يحب سجانه ” ، مما لفت نظر رجال الأمن والمراجعين في المخفر.
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 53 دقيقة
هههههههههههههههههه معتوه اكيد
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11076 ] نشر منذ 50 دقيقة
ههههههههههههه. يمكــن مكَـــثِر من عصـــير ألــزمهــريــر .😅😂.
بعيدد الهقااوي[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 41 دقيقة
الحين ماعرفنا لكم خليجي والا كويتي العنوان غير مضمون الخبر ؟!!
بعيدد الهقااوي[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 41 دقيقة
الحين ماعرفنا لكم خليجي والا كويتي العنوان غير مضمون الخبر ؟!!
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 30 دقيقة
بعيدد الهقااوي
مو فرقت الكويت بالخليج هههههههههههه
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4428 ] نشر منذ 22 دقيقة
الطير يحب سجانه اذا كان بدون شعور