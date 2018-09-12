طرق لزيادة طول طفلك في مرحلة النمو
يتحدد طول الطفل بواسطة العوامل الوراثية والتغذية. وبعد بلوغ الطفل عامه الأول يتباطأ معدل نمو الطول، ثم يزداد مرة أخرى في مرحلة المراهقة، ويكون ذلك بالنسبة للفتيات بين سن 8 و13 سنة، وللصبيان بين 10 و15 سنة. إليك أهم الإجراءات التي يمكنك القيام بها لمساعدة الطفل على الوصول إلى أقصى طول ممكن له وفقاً لجيناته الوراثية:
* الذهاب إلى الفراش مبكراً، والحصول على ما بين 10 و12 ساعة من النوم خلال السنوات الـ 10 الأولى من حياة الطفل.
* تقديم ما يكفي من البروتين والكالسيوم والحديد وفيتامين “أ” و”د” للطفل، ويتوفر ذلك في الأسماك والبيض والحليب والأجبان إلى جانب مصادر أخرى.
* ممارسة نشاط بدني يساعد على زيادة الطول، وخاصة: السباحة، وكرة السلة، ونط الحبل، والعقلة، وألعاب التسلق.
* وبشكل عام، حافظ على الزيارات الدورية للطبيب لمتابعة نمو الطفل.
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 49 دقيقة
طيب وبعد مرحلة النمو مفيش حاجة تخليني أطول شوي ههههههههههه
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4428 ] نشر منذ 25 دقيقة
فيه عدة طرق -القفز -التشعلق -سحب باليدين والرجلين-وغيرها-