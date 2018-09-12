طرق لزيادة طول طفلك في مرحلة النمو

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

يتحدد طول الطفل بواسطة العوامل الوراثية والتغذية. وبعد بلوغ الطفل عامه الأول يتباطأ معدل نمو الطول، ثم يزداد مرة أخرى في مرحلة المراهقة، ويكون ذلك بالنسبة للفتيات بين سن 8 و13 سنة، وللصبيان بين 10 و15 سنة. إليك أهم الإجراءات التي يمكنك القيام بها لمساعدة الطفل على الوصول إلى أقصى طول ممكن له وفقاً لجيناته الوراثية:

* الذهاب إلى الفراش مبكراً، والحصول على ما بين 10 و12 ساعة من النوم خلال السنوات الـ 10 الأولى من حياة الطفل.

* تقديم ما يكفي من البروتين والكالسيوم والحديد وفيتامين “أ” و”د” للطفل، ويتوفر ذلك في الأسماك والبيض والحليب والأجبان إلى جانب مصادر أخرى.

* ممارسة نشاط بدني يساعد على زيادة الطول، وخاصة: السباحة، وكرة السلة، ونط الحبل، والعقلة، وألعاب التسلق.

* وبشكل عام، حافظ على الزيارات الدورية للطبيب لمتابعة نمو الطفل.