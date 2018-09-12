بعد البداية السيئة.. لاعبو إنجلترا يتبادلون الانتقادات

طلال الغامدي(صدى):

تمكنت إنجلترا من الفوز بصعوبة على سويسرا في مباراة ودية؛ حيث فازت بهدف نظيف وكانت البداية ضعيفة ما دفع نجوم المنتخب الإنجليزي إلى تبادل الانتقادات أثناء الاستراحة.

وقال المدافع داني روز، أن هذا النقاش ساعدهم على تحسين الأداء وتحقيق الفوز: ” كان يمكن أن نتأخر بهدفين أو ثلاثة في الشوط الأول، من الرائع أننا جميعاً يمكننا الصياح في وجه بعضنا البعض من أجل تحسين الأداء مثلما فعلنا. ”

ومن جانبه، صرّح المدرب غاريث ساوثغيت، إنه يشجع النقاش بين لاعبيه، لكنه أضاف أن تعين عليه التدخل خلال الاستراحة ليحافظ على الهدوء في غرفة الملابس: ” بالتأكيد كان اللاعبون لديهم الكثير ليقولوه لبعضهم بعضًا عندما دخلوا غرفة الملابس. ”

وتابع ” ساوثغيت ” مؤكدًا: ” كان من المهم أن نحل عدة مشاكل كانت تواجههم وأن نحافظ على الهدوء، نتوقع هذه المناقشات ونشجعها لأنهم لاعبون أذكياء، ومن المهم أن تكون لهم وجهة نظر. “