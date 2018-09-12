بالصور.. أمير الرياض يستقبل كبار مسؤولي وأعضاء مجلس المنطقة

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بقصر سموه مساء أمس، كبار مسؤولي منطقة الرياض وأعضاء مجلس المنطقة.

ورحب سمو أمير منطقة الرياض بالحضور في مستهل كلمته، معرباً عن فخره واعتزازه بما وصلت إليه أجهزة الدولة في منطقة الرياض من كفاءة مميزة وتنسيق عالي من الجميع في سبيل خدمة الوطن.

وأشار سموه إلى الجهود الأمنية والخدمية والتسهيلات المقدمة والتناغم بين الأجهزة والتنسيق الإداري بين الموظفين من مختلف الجهات في منطقة الرياض.

وأكد سمو أمير الرياض على ارتفاع الثقافة المجتمعية في التعاون مع الأجهزة الحكومية والمواطنين سواء في البلاغات في العديد من المجالات أو تقديم الملاحظات أو الاقتراحات.

ثم ناقش سموه مع الحضور تجاربهم الشخصية والعملية ورؤيتهم عن التطوير وتوظيف القدرات بشكل عام.