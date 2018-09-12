نجم بايرن ميونيخ: هناك مفاوضات مع باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد
أكد نجم بايرن ميونخ الألماني، جيروم بواتينج، أنه هناك مفاوضات مع ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، للرحيل إلى أحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
وأوضح ” بواتينج ” قائلًا: ” لقد كانت لدي محادثات مع البي إس جي والشياطين الحمر، ليس لأنني أردت الرحيل عن بايرن ميونخ، ولكن أردت خوض تحديات جديدة ” ، مضيفًا: ” لقد اتصلت بالمدرب جوزيه مورينيو، وقلت له إن اهتمامه بي يشرفني وأنا ممتن له، بعد أن عمل جاهدًا كي انتقل إلى مانشستر يونايتد، لكن من الصعب للغاية الرحيل عن بايرن. ”
واختتم تصريحاته، موضحًا: ” أشعر بالراحة في ميونخ، لقد منحني المدرب نيكو كوفاتش، التقدير والثقة منذ البداية، وجعلني أشعر أنني مهم جدًا بالنسبة له وللنادي البافاري. “
ساري الليــــــــــــل[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 32 دقيقة
يستاهل النجم
ساري الليــــــــــــل[ عدد التعليقات: 415 ] نشر منذ 32 دقيقة
يستاهل النجم