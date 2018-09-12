نجم بايرن ميونيخ: هناك مفاوضات مع باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد

طلال الغامدي(صدى):

أكد نجم بايرن ميونخ الألماني، جيروم بواتينج، أنه هناك مفاوضات مع ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، للرحيل إلى أحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأوضح ” بواتينج ” قائلًا: ” لقد كانت لدي محادثات مع البي إس جي والشياطين الحمر، ليس لأنني أردت الرحيل عن بايرن ميونخ، ولكن أردت خوض تحديات جديدة ” ، مضيفًا: ” لقد اتصلت بالمدرب جوزيه مورينيو، وقلت له إن اهتمامه بي يشرفني وأنا ممتن له، بعد أن عمل جاهدًا كي انتقل إلى مانشستر يونايتد، لكن من الصعب للغاية الرحيل عن بايرن. ”

واختتم تصريحاته، موضحًا: ” أشعر بالراحة في ميونخ، لقد منحني المدرب نيكو كوفاتش، التقدير والثقة منذ البداية، وجعلني أشعر أنني مهم جدًا بالنسبة له وللنادي البافاري. “