لتحريضها على قلب نظام الحكم.. إحالة امرأة كويتية للسجن

خالد الظفيري(صدى):

ألقت رجال الشرطة بالكويت القبض على مواطنة وأحالوها إلى السجن؛ لتنفيذ حكم في القضية رفًعت ضدها؛ لنشرها ” تغريدة ” حرضت فيها على قلب نظام الحكم.

وعن المرأة المدانة، فهي من أرباب السواق في الاتصال بعمليات وزارة الداخلية والإساءة للقيادة السياسية في البلاد، حيث أعد رجال الشرطة كمينًا؛ لضبط المتهمة أسفر عن الإيقاع بها، ونقلت إلى السجن لتطبيق الحكم.

يُذكر أن المتهمة اعتادت التطاول على النظام؛ من خلال تغريدات ومكالمات هاتفية على عمليات وزارة الداخلية.