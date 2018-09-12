بالفيديو.. ” تعليم عسير ” تعتذر عن إصابة طفلة بحروق في مدرسة

أبها(صدى):

عبّر المتحدث الرسمي لإدارة تعليم عسير محمد الفيفي، عن اعتذار الإدارة عقب إصابة طالبة تبلغ من العمر 12 عامًا بحروق في المدرسة بعد تكليفها من المدرسة مع زميلات لها بصب القهوة لأمهات الطالبات المستجدات.

وأوضح ” الفيفي ” إن الإجراء الذي اتخذته المدرسة غير نظامي، مؤكدًا أن مدير تعليم المنطقة وجه بتشكيل لجنة والوقوف على الموضوع والتحقيق فيه، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية وفق اللوائح والأنظمة.

ومن جانبه، قال والد الطفلة إن إدارة المدرسة لم تعتذر عما حدث لابنته، في الوقت الذي اعتذرر فيه متحدث تعليم عسير، كما عبّر والدها عن استيائه بسبب عدم تقديم الإسعافات الأولية لابنته، لافتًا إلى أن المدرسة اكتفت بوضع فازلين لها مكان الحريق رغم خطورة ذلك، وقام هو بنقلها للمستشفى.

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