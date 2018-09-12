بعد أسبوع من الزواج.. عروس تصدم بطلبات زوجها وتطلب الخلع
أقدمت سيدة مصرية على رفع دعوى خلع ضد زوجها لتتخلص منه؛ بعد أن تفاجئت بشذوذه وطلبه لأشياء غريبة لم تستطع تحمله.
وبالتطرق للتفاصيل، قالت السيدة أن زوجها لم يعاملها كأي عروسة بعد ليلة الدخلة؛ بل دخل لغرفة أخرى وأحكم إغلاقها وبات ليلتها بها، وفي صباح اليوم التالي فاجئها بأنه لا يحب أن ينام إلى جوار السيدات؛ وبعد مرور أسبوعين من الزواج لم يتغير الزوج رغم محاولاتها التقرب إليه بكل الطرق.
وذكرت الزوجة أنها طلبت منه أن يفهمها حقيقة تصرفاته والبعد عنها، ليرد عليها قائلاً: ” أنا اتجوزتك عشان أرضي أمي ” ؛ وأكمل اعترافه بأنه شاذ ولا يشعر بالانجذاب تجاه النساء.
ولجأت الفتاة بعد ذلك لمحكمة الأسرة بأكتوبر؛ لترفع دعوى خلع؛ لتتخلص من زوجها.
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 128 ] نشر منذ 1 ساعة
ابن امه هههههههههههههههههه
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4428 ] نشر منذ 1 ساعة
خلاص ليلة الدخله وكفايه الطمع شين—عند الشاذين-ليتك تركتها سليمه ترجع لاهلها يوم انك مأنت قد المسؤليه-
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4428 ] نشر منذ 1 ساعة
مأدري كيف تجاوزت ليلة الدخله اكيد كانت صعبه عليك اااوووي
قال شاذ قال-احد يرفس النعمه برجوله-
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4266 ] نشر منذ 1 ساعة
ربما لديه هرمونات انوثة
الذهاب الى المستشفى عمل تحاليل
افضل حل لعلاجه وقد وجد مثله كثير
اما ان كان شذوذ تخنث والعياذ بالله
اسأل الله ان يشفيه اللهم لا شماته
ابو وليد[ عدد التعليقات: 742 ] نشر منذ 59 دقيقة
حتى ليله الدخله راح غرفه ونام لحاله