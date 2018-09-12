بعد أسبوع من الزواج.. عروس تصدم بطلبات زوجها وتطلب الخلع

القاهرة(صدى):

أقدمت سيدة مصرية على رفع دعوى خلع ضد زوجها لتتخلص منه؛ بعد أن تفاجئت بشذوذه وطلبه لأشياء غريبة لم تستطع تحمله.

وبالتطرق للتفاصيل، قالت السيدة أن زوجها لم يعاملها كأي عروسة بعد ليلة الدخلة؛ بل دخل لغرفة أخرى وأحكم إغلاقها وبات ليلتها بها، وفي صباح اليوم التالي فاجئها بأنه لا يحب أن ينام إلى جوار السيدات؛ وبعد مرور أسبوعين من الزواج لم يتغير الزوج رغم محاولاتها التقرب إليه بكل الطرق.

وذكرت الزوجة أنها طلبت منه أن يفهمها حقيقة تصرفاته والبعد عنها، ليرد عليها قائلاً: ” أنا اتجوزتك عشان أرضي أمي ” ؛ وأكمل اعترافه بأنه شاذ ولا يشعر بالانجذاب تجاه النساء.

ولجأت الفتاة بعد ذلك لمحكمة الأسرة بأكتوبر؛ لترفع دعوى خلع؛ لتتخلص من زوجها.