فعاليات توعوية في احتفال مركز الملك فهد لرعاية الأطفال المعوقين

محمد السعران تصوير- بندر العصيمي(صدى):

تحت رعاية معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة افتتح الدكتور سطام الشيحة مساعد المدير العام للخدمات العلاجية بمديرية الشؤون الصحية في الرياض، أمس الاثنين فعاليات اليوم العالمي للعلاج الطبيعي الذي أقيم بمقر مركز الملك فهد لرعاية الاطفال المعوقين بالرياض بمشاركة الاطفال وذويهم، والعديد من اخصائي القسم الطبي والمعلمات وضيوف المناسبة.

واستمع الدكتور الشيحة من الأستاذ خالد بن سليمان الفهيد مدير مركز الملك فهد لشرح مفصل خلال جولته في أركان المعرض المصاحب عن الخدمات المقدمة من قبل الجمعية للأطفال والبرامج التأهيلية التي أسهمت في تجاوز العشرات من الأطفال لظروف اعاقتهم خلال السنوات الماضية.

ونوه الدكتور الشيحة بالدور الكبير الذي تقوم به جمعية الأطفال المعوقين في سبيل مواجهة سلبيات الاعاقة وقاية وعلاجاً وتأهيلاً، ودورها البارز على صعيد توعية الاسر في المجتمع السعودي، من خلال البرامج والندوات التي تقام في سبيل نشر وتعزيز الوعي الصحي المثالي، إلى جانب إسهاماتها في تبيان أهمية العلاج الطبيعي لهذه الفئة خصوصاً.

وأبدي الدكتور الشيحة اعجابه بمستوى الخدمات المقدمة لمنسوبي الجمعية من خدمات متخصصة ومتطورة، خاصة في مجال العلاج الطبيعي، موضحاً أن هذا الاحتفال يعكس جوانب عديدة لخدمات الجمعية، وهي من الصروح الخيرية المشرفة في بلادنا.

ومن جانبه أعرب خالد الفهيد عن شكره وتقديره لمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة لرعايته لحفل المركز بمناسبة اليوم العالمي للعلاج الطبيعي، منوهاً بحضور الدكتور سطام الشيحة مساعد المدير العام للخدمات العلاجية بمديرية الشؤون الصحية في منطقة الرياض، والمشاركة في فعاليات الحفل.

جدير بالذكر أن اليوم العالمي للعلاج الطبيعي والذي يوافق الثامن من “سبتمبر” من كل عام يهدف إلى تعزيز مفهوم النشاط البدني وأهميته في المحافظة على الصحة والوقاية من الأمراض، وتسليط الضوء على الدور العلاج الطبيعي في مساعدة الأشخاص المحتاجين لهذا النوع من العلاج للعودة لممارسة الحياة بشكلٍ طبيعي، من خلال الحركة والنشاط البدني، وتمكينهم من الاستقلال ذاتياً، بالإضافة إلى آلية مساعدة الأفراد ذوي الإعاقة للمشاركة في الأنشطة المجتمعية، والمقدرة على مساعدة المرضى لتحقيق طموحاتهم، والمشاركة بشكل كامل في المجتمع بغض النظر عن إعاقتهم أو حالتهم الصحية.