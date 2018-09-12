” أردوغان ” يعين نفسه وصهره بمنصب جديد
قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتعيين نفسه رئيسًا لشركة صندوق ” الثروة السيادية في البلاد ” .
فيما أصبح صهره وزير المالية براءت ألبيرق نائبًا لرئيس الصندوق، وفقًا لقرارات نشرت في الجريدة الرسمية الأربعاء، كما تم تعيين ظافر سونميز مديرًا عامًا للصندوق.
وعلى صعيد آخر فقدت الليرة نحو 40% من قيمتها منذ بداية العام، مسجلة مستوى قياسيًا متدنيًا عند 7.2 ليرة للدولار في منتصف أغسطس.
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 2 ساعتين
وماله
هزيم[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 2 ساعتين
صح
وماله
احس اني قاعد الحقك.
ههههههههههههههههههههه
هزيم[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 2 ساعتين
لمى
الا وش رايك
بالسيكرو بيتا بريتنكا؟؟
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 2 ساعتين
مين .. فين .. هههههههههههه انزل بالترجمة بقى
هزيم[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههه
لمى
هزيم[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 2 ساعتين
اتوقع يالمى
ترجمتها
دائرة المعارف البريطانيه.
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههه انا ثقافتي باغييسي هههههههههه
هزيم[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 2 ساعتين
ايييه زين
دام با غيسي.
ما اقدر اقول شي.