” أردوغان ” يعين نفسه وصهره بمنصب جديد

أنقرة(صدى):

قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتعيين نفسه رئيسًا لشركة صندوق ” الثروة السيادية في البلاد ” .

فيما أصبح صهره وزير المالية براءت ألبيرق نائبًا لرئيس الصندوق، وفقًا لقرارات نشرت في الجريدة الرسمية الأربعاء، كما تم تعيين ظافر سونميز مديرًا عامًا للصندوق.

وعلى صعيد آخر فقدت الليرة نحو 40% من قيمتها منذ بداية العام، مسجلة مستوى قياسيًا متدنيًا عند 7.2 ليرة للدولار في منتصف أغسطس.