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” أردوغان ” يعين نفسه وصهره بمنصب جديد

” أردوغان ” يعين نفسه وصهره بمنصب جديد
أنقرة(صدى):

قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتعيين نفسه رئيسًا لشركة صندوق ” الثروة السيادية في البلاد ” .

فيما أصبح صهره وزير المالية براءت ألبيرق نائبًا لرئيس الصندوق، وفقًا لقرارات نشرت في الجريدة الرسمية الأربعاء، كما تم تعيين ظافر سونميز مديرًا عامًا للصندوق.

وعلى صعيد آخر فقدت الليرة نحو 40% من قيمتها منذ بداية العام، مسجلة مستوى قياسيًا متدنيًا عند 7.2 ليرة للدولار في منتصف أغسطس.


8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 2 ساعتين

صح
وماله
احس اني قاعد الحقك.
ههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 2 ساعتين

لمى
الا وش رايك
بالسيكرو بيتا بريتنكا؟؟

[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 2 ساعتين

مين .. فين .. هههههههههههه انزل بالترجمة بقى

[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههههههههه
لمى

[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 2 ساعتين

اتوقع يالمى
ترجمتها
دائرة المعارف البريطانيه.

[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههههههههههه انا ثقافتي باغييسي هههههههههه

[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 2 ساعتين

ايييه زين
دام با غيسي.
ما اقدر اقول شي.

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