بالصور.. انهيار مبنى مكون من 4 أدوار بحي الهنداوية في جدة
شهدت محافظة جدة، صباح اليوم الأربعاء، حادث انهيار مبنى ” غير مأهول ” ، مكون من أربعة أدوار، وذلك في حي الهنداوية بالمحافظة.
ومن جانبه، سارع الدفاع المدني بجدة بمباشرة الحادث، مؤكدًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات.
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 128 ] نشر منذ 1 ساعة
كويس انه مو فيه سكان
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4428 ] نشر منذ 1 ساعة
مبنى غير مأهووول
يعني مافيه الا الجن-
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11076 ] نشر منذ 53 دقيقة
الحــمد لله إنه مبنى غيــر مأهـــول .