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بالصور.. انهيار مبنى مكون من 4 أدوار بحي الهنداوية في جدة

بالصور.. انهيار مبنى مكون من 4 أدوار بحي الهنداوية في جدة
نايف السالم(صدى):

شهدت محافظة جدة، صباح اليوم الأربعاء، حادث انهيار مبنى ” غير مأهول ” ، مكون من أربعة أدوار، وذلك في حي الهنداوية بالمحافظة.

ومن جانبه، سارع الدفاع المدني بجدة بمباشرة الحادث، مؤكدًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 128 ] نشر منذ 1 ساعة

كويس انه مو فيه سكان

[ عدد التعليقات: 4428 ] نشر منذ 1 ساعة

مبنى غير مأهووول
يعني مافيه الا الجن-

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