بالصور.. انهيار مبنى مكون من 4 أدوار بحي الهنداوية في جدة

نايف السالم(صدى):

شهدت محافظة جدة، صباح اليوم الأربعاء، حادث انهيار مبنى ” غير مأهول ” ، مكون من أربعة أدوار، وذلك في حي الهنداوية بالمحافظة.

ومن جانبه، سارع الدفاع المدني بجدة بمباشرة الحادث، مؤكدًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات.