عقد الاجتماع العاشر لمجلس إدارة اتحاد التنس

نواف السالم(صدى):

أقدم اتحاد التنس على عقد الاجتماع العاشر لمجلس الإدارة؛ حيث تم خلاله مناقشة مبادرات الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية والخطة الاستراتيجية للاتحاد وعرض نظام البطولات وإدارتها.

وجاء خلال الاجتماع، اعتماد شعار لعبة البادل، والموافقة على البدء في نشر اللعبة وتسويقها، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات للموسم الرياضي لعام 1439-1440هـ الموافق 2018-2019م.

ووافق الأعضاء على تكاليف الحكام في إدارة البطولات الآسيوية؛ فيما تعقد اجتماعات اتحاد التنس بشكل دوري، ويتم فيها النظر إلى الطلبات المقدمة للاتحاد وأخذ القرار بشأنها بما يساهم في تطور اللعبة وتوسيع قاعدة الممارسين.