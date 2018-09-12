” هدف ” : برنامج حافز لا يشمل الطلاب أو المتدربين

عادل الحربي (صدى):

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، اليوم الأربعاء، أن برنامج ” حافز ” لا يشمل الطلاب أو المتدربين في كافة مراحل التعليم.

وقال ” هدف ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن: ” عزيزي الباحث عن عمل: لا يشمل برنامج حافز الطلاب أو المتدربون في كافة مراحل التعليم والتدريب ويستثنى من ذلك طلاب محو الأمية أو الانتساب في مراحل التعليم. ”

ومن الجدير بالذكر، أن برنامج حافز هو برنامج وطني لدعم وإعانة الباحثين عن العمل وتحفيزهم وتعزيز فرص الحصول على وظيفة مناسبة لهم، وهو بمثابة الخطوة الأولى للحوافز والتنظيمات التي أمر بها الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود- رحمه الله- عام 2011 م.