” آل الشيخ ” يوجه بطي قيد مراقبي وموظفي المساجد

نايف السالم(صدى):

أصدر وزير الشؤون الإسلامية عبداللطيف آل الشيخ، توجيهاته بطي قيد جميع المراقبين المتعاونين مع فروع الوزارة لمراقبة المساجد، ممن يشغلون وظائف إدارية داخل الوزارة أو خارجها.

كما أعطى ” آل الشيخ ” تعليماته بطي قيد المراقبين العاملين في القطاع الحكومي والخاص، وكذلك التدرج في طَي قيد موظفي المساجد من منسوبي الوزارة خلال 6 أشهر.

ووجه الوزير أيضًا، بالتوقف عن تعيين مراقبين يعملون في وظائف حكومية أو ملتحقين بالقطاع الخاص، والاقتصار على المتفرغين عند الحاجة لذلك، فضلًا عن اعتماده توصيات اللجنة المكلفة برصد أسباب ضعف الرقابة على المساجد والأوقاف والصيانة.

فيما أكد ” آل الشيخ ” ، على ضرورة مباشرة كل مصنف على وظيفة مراقب عمله ميدانيًا، ولا يتم تكليفه بالعمل داخل الفروع، معلنًا عن الاستغناء عن المراقبين من منسوبي الوزارة بالتدرج، وذلك خلال 6 أشهر من مطلع محرم الحالي.