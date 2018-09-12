5 أصناف من الأغذية تفسد تأثير الأدوية

أماني الغامدي(صدى):

أحيانا يتناول المريض أدويته في ميعادها، وبالجرعات التي أقرها الطبيب، ولكن يلاحظ عدم وجود أي تحسن لحالته المرضية، بل أحيانا قد يزداد الأمر سوءا.

ويشير الدكتور سامح السماحي أخصائي التغذية العلاجية، إلى أنه أحيانا يكون السبب هو تناول بعض الأطعمة والمشروبات، التي توقف تأثير الأدوية، وتقلل من فاعليتها، وهو ما يستعرضه في السطور التالية.

البرتقال والليمون

يؤدى تناول عصير البرتقال أو الليمون، مع بعض المضادات الحيوية مثل “البنسلين” أو “الأيرثرومايسين” إلى تقليل فاعليتها ضد الميكروبات.

العرقسوس

لا ينصح بالإفراط في تناول العرقسوس؛ لأنه قد يؤدي إلى حدوث أعراض جانبية؛ بسبب احتوائه على مركب يعمل على زيادة احتباس الصوديوم والماء في الجسم.

كما يؤدي إلى الشعور بآلام العضلات وارتفاع ضغط الدم، ونقص البوتاسيوم، لذا لا ينصح باستخدامه مع مرضى ارتفاع ضغط الدم، ولا يستخدم مع الأدوية المدرة للبول، كما لا يستخدم مع أدوية الكورتيزون أو الديجوكسين والتي تستخدم لمرضى القلب.

المشروبات الساخنة

لا يجب إذابة الأدوية ولا شربها بالمشروبات الساخنة؛ لأنها قد تمنع عمل الدواء.

الفيتامينات والمعادن

لا تتناولهما في نفس الوقت الذي تتناول فيه دواء آخر؛ لأنهما قد يتداخلا مع الدواء، فيؤثران على مادته الفعالة، فيصبح الدواء بلا فائدة، أو أكثر تركيزا فيكون خطرا.

منتجات الألبان

إذا كنت ممن يتناولون أي نوع من المضادات الحيوية، يجب الحذر الشديد حين تتناول الأصناف الغنية بالكالسيوم، كالألبان بجميع أشكالها، فهي تتدخل وتؤثر سلبًا في قدرة الجسم على امتصاص المضادات الحيوية، خاصة تلك المرتبطة بعلاج التهابات المجاري البولية أو الالتهاب الرئوي أو التهاب الشعب الهوائية.