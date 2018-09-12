زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب شمال شرق الهند

نيودلهي(صدى):

ضرب زلزال بقوة 5ر5 درجات ولاية آسام شمال شرق الهند، صباح الأربعاء ، ولم ترد على الفور أنباء عن ضحايا أو أضرار.

وأوضحت الهيئة العامة لرصد الزلازل، أن مركز الهزة كان منطقة كوكراجهار وعلى عمق 13 كيلومترًا.

كما أشارت تقارير إعلامية إلى أن الهزة شعر بها سكان المنطقة، وكذلك سكان الولايات الشرقية ومن بينها غرب البنغال وبيهار.

تجدر الإشارة إلى أن مناطق شمال شرق الهند من بين أكثر المناطق المعرضة للزالزل في العالم.