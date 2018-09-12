بالصور.. انطلاق تويوتا كورولا تورينج موديل 2019 في أوروبا بديلاً لأوريس

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

استخدمت تويوتا اسم كورولا من جديد في القارة الأوروبية بالنسبة لسياراتها الواجن بديلاً لاسم أوريس الذي أعلنت الشركة وقفه هناك, وكشفت الشركة عن موديلات تويوتا كورولا تورينج 2019 الجديدة في صورة نسخ الانتاج وظهرت السيارة بتصميم مميز وأنيق وهي سيارة أكثر عملية من موديلات بريوس كما تتمتع بنظام دفع هجين كذلك.

ويتوفر للسيارة 3 محركات بنزين بداية من محرك 1.2 لتر بشاحن توربيني بقوة 116 حصان وناقل مانيوال ومحرك 1.8 لتر بقوة 122 حصان هايبرد ومحرك هايبرد آخر بقوة 180 حصان.

وتبلغ قاعدة عجلات السيارة قرابة 2.6 متر ولم يتم الكشف بعد عن باقي ابعاد السيارة وهي أقصر بواقع 50 مم عن موديلات i30 واجن وأعلنت تويوتا أن السيارة ستوفر أفضل مساحة خلفية لراحة الأقدام في فئتها مع حقيبة خلفية سعة 598 لتر .

ويتوفر للسيارة تعليق أمامي ماكفرسون وخلفي متعدد الوصلات ونظام امتصاص صدمات اختياري قابل للتكيف كما تتمتع بمقصورة داخلية جيدة في التصميم بلوحة قيادة مثيرة ومن المتوقع عرض السيارة في معرض باريس الدولي للسيارات في أكتوبر.