إل جي إلكترونيكس تقود عصر روبوتات الذكاء الاصطناعي بإطلاقها روبوتاً قابلاً للارتداء

تركية البدر(صدى):

CLOi SuitBot ، أول روبوت من ال جي موجه إلى الإنسان ومصمم لقطاعي الصناعة والرعاية الصحية

جدة، المملكة العربية السعودية – 10 سبتمبر 2018م: أعلنت شركة “إل جي إلكترونيكس”مؤخراً وفي خضم تركيزها على تحقيق الريادة في تطوير الروبوتات الخدماتية خلال العقد القادم، عن نيتها إطلاق أول روبوتاتها القابلة للارتداء CLOi SuitBot، وذلك خلال مشاركتها بمعرض IFA 2018. وعلى عكس الروبوتات التي كانت “إل جي” قد أطلقتها مسبقاً مثل الروبوت التجاري المخصص للمطاراتGuide Robot، وروبوت التنظيف Cleaning Robot، وروبوت الخدمات Serving Robot، فإن روبوت CLOi SuitBot، لا يتنقل في ساحات المطارات والفنادق، بل إنه يقوم بتدعيم ساقي المستخدم لتسهيل حركته وتقوية أطرافه السفلية.

و قد استثمرت “إل جي إلكترونيكس” العام الماضي 2017 بشركة SG ROBOTICSالناشئة والتي تُعنى بدراسة وتطوير روبوتات قابلة للارتداء لتحسين حياة الناس اليومية. تم تصميم روبوت CLOi SuitBot بالتعاون مع شركة . SG ROBOTICS وتتيح المفاصل الاصطناعية التي تتحرك وتدور بشكل حيوي لروبوت CLOi SuitBot الحركة بشكل مريح وطبيعي لتعزيز قوة الأجزاء السفلية من جسم الإنسان أثناء المشي أو الوقوف أو العمل. ويسمح تصميم الروبوت بالإضافة إلى ميزة الضبط التلقائي للمستخدم من ارتدائه وخلعه بكل سهولة، مما يميز LG Cloi SuitBot عن العديد من التصاميم الخارجية الأخرى.

ويمكن ربط روبوت CLOi SuitBot مع مختلف روبوتات “إل جي” الأخرى والتي تم الإعلان عنها أول مرة خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2018، ليكون الروبوت بذلك جزء من شبكة عمل ذكية توفر المعلومات والأدوات المطلوبة في مختلف مواقع العمل مثل التصنيع، واللوجستيات، والتوزيع. ويجري تطوير روبوتات خدمة LG CLOi كجزء من مبادرة ال جي الأكبر للذكاء الاصطناعي للقطاع التجاري.

وتتيح تقنية الذكاء الاصطناعي لروبوت CLOiSuitBot إمكانية التعلم والتطور من خلال التعرف على البيانات الحيوية والبيئية وتحليلها، إلى جانب قياس وتحليل مختلف التحركات لاقتراح أفضل أماكن التحرك والتوقف لتحقيق أكبر قدر من كفاءة الطاقة.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال رئيس شركة “إل جي إلكترونيكس” للأجهزة المنزلية وحلول الطاقة، سونغ داي هيون: “إن روبوت CLOiSuitBot هو خير دليل على التزامنا الكامل بتوسيع محفظة الروبوتات الخدماتية لدينا، والتي توفر لعملاءنا الراحة الملموسة في حياتنا اليومية. ويعد هذا الروبوت واحداً من مجموعة منتجات ثورية لتقنية الذكاء الاصطناعي والمصممة للتفاعل مع المستخدمين ورفع مستويات الراحة لديهم، إلى جانب خلق فرص نمو مستقبلية لأعمالنا”.

وقد حظي زوار جناح ال جي في القاعة 18 بمعرض IFA ببرلين خلال الفترة من 31 اغسطس – 5 سبتمبر بفرصة تجربة روبوت ال جي المثير للدهشة بتفوقه في الأداء والتصميم.