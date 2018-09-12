باسم ياخور يعارض الدراما العربية المشتركة

أماني الغامدي(صدى):

أوضح الفنان السوري، باسم ياخور، أنه ضد ” الدراما العربية المشتركة ” التي لا تمت للواقع بصلة، لكنه مع الأعمال المشتركة التي تدمج الجنسيات؛ ليكون لها رسالة سامية وواضحة.

وأشار النجم السوري، إلى أن الدراما السورية تواجه ظروفًا صعبة ومشاكل جدية، منها التسويق والسياسة إضافة إلى مشاكل الإبداع في خلق الجديد.

ويأتي ذلك، على هامش مشاركة ” ياخور ” في لجنة تحكيم المرحلة نصف النهائية لجوائز ” الإيمي ” الدولية المتخصصة في الإعلام والإنتاج التلفزيوني، والتي أقيمت في أبوظبي مؤخرًا؛ حيث أكد أنه: ” محظوظ باختيار منظمين ” الإيمي ” له على مدار 5 سنوات تقريبًا.