الأرجنتين تتعادل سلبيا مع كولومبيا وسط أداء محبط من الطرفين

نواف السالم(صدى):

انتهت المباراة الودية بين منتخبي الأرجنتين وكولومبيا، والتي أقيمت في نيوجيرزي أمس الثلاثاء، بالتعادل السلبي من قِبل الطرفين، وذلك في ظل أداء محبط لا يختلف كثيرا عما قدماه في مونديال روسيا 2018م.

فلم يستطع كلا الفريقين إحراز أهداف خلال المباراة، حيث لم تتمكن الأرجنتين من تحقيق الفوز أمام لاعبي المنتخب الكولومبي الأكثر خبرة.

وشهدت المباراة الاستعانة بمدربين مؤقتين لكلا الفريقين من أجل المباراة، فكان خوسيه بيكرمان قد استقال من تدريب كولومبيا الأسبوع الماضي، في حين لم تعين الأرجنتين مدربًا بديلًا لخورخي سامباولي الذي ترك منصبه بعد خروجهم من كأس العالم.

ومن جانبه، علّق ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين المؤقت على أدائهم خلال المباراة، قائلًا: ” أعتقد أننا قمنا بما يتعين علينا القيام به، هؤلاء اللاعبون يعرفون الآن ماذا يعني ارتداء قميص الأرجنتين، أظهر كثيرون اليوم أنهم سيمنحون الفريق شيئًا في المستقبل ” .