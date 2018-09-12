بالفيديو.. أسيل عمران تكشف سبب توقفها عن الغناء
كشفت الفنانة السعودية أسيل عمران ، خلال لقاء تليفزيوني ، عن سبب توقفها عن الغناء ، واتجاهها للتمثيل .
وقالت أسيل خلال المقابلة ، ما يصير أنا أشتغل على حالي يجب أن يكون هناك أحد يدعمك .. وسبب توقفي عن الغناء هو أنه لا يوجد شركة لدعمي ” .
وأكدت أسيل ، أنها لم تتجه للتمثيل بسبب النقود ، وأنها آخر شئ تفكر به .
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4428 ] نشر منذ 1 ساعة
ربما ان الليبي له دور في ذلك
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 128 ] نشر منذ 46 دقيقة
بحبهااااااااااااا