بالفيديو.. أسيل عمران تكشف سبب توقفها عن الغناء

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة السعودية أسيل عمران ، خلال لقاء تليفزيوني ، عن سبب توقفها عن الغناء ، واتجاهها للتمثيل .

وقالت أسيل خلال المقابلة ، ما يصير أنا أشتغل على حالي يجب أن يكون هناك أحد يدعمك .. وسبب توقفي عن الغناء هو أنه لا يوجد شركة لدعمي ” .

وأكدت أسيل ، أنها لم تتجه للتمثيل بسبب النقود ، وأنها آخر شئ تفكر به .