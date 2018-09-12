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بالفيديو.. أسيل عمران تكشف سبب توقفها عن الغناء

بالفيديو.. أسيل عمران تكشف سبب توقفها عن الغناء
أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة السعودية أسيل عمران ، خلال لقاء تليفزيوني ، عن سبب توقفها عن الغناء ، واتجاهها للتمثيل .

وقالت أسيل خلال المقابلة ، ما يصير أنا أشتغل على حالي يجب أن يكون هناك أحد يدعمك .. وسبب توقفي عن الغناء هو أنه لا يوجد شركة لدعمي ” .

وأكدت أسيل ، أنها لم تتجه للتمثيل بسبب النقود ، وأنها آخر شئ تفكر به .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 4428 ] نشر منذ 1 ساعة

ربما ان الليبي له دور في ذلك

[ عدد التعليقات: 128 ] نشر منذ 46 دقيقة

بحبهااااااااااااا

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