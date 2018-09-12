حلا شيحة تفاجئ جمهورها عبر ” انستجرام ” بحذف صورها

القاهرة(صدى):

تفاجئ متابعي الفنانة المصرية حلا شحية على ” انستجرام ” بقيامها بحذف جميع صورها التي نشرتها خلال الفترة الماضية.

كما قامت ” حلا ” بنشر بعض الرسائل باللغة الانجليزية دون كتابه أي تعليق، وكان إحداها يقول: ” حقًا أستطيع ” .

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة حلا شيحة كانت قد دشنت حساب جديد على ” انستجرام ” بعد خلعها الحجاب، وإعلانها عودتها للفن مرة أخرى، حيث نشرت عليه عدد من صورها.

يُذكر أن الفنانة المصرية حلا شيحة كانت قد أعلنت منذ أيام عودتها للفن؛ وذلك بعد قرارها النهائي خلع الحجاب وخرجت أخبار كثيرة تفيد أنها ستقدم الجزء الثاني من ” السلم والثعبان “ .