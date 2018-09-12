بالفيديو.. البرازيل تفوز على السلفادور بخماسية نظيفة

نواف السالم(صدى):

تمكنت البرازيل من الفوز على السلفادور في ماريلاند، يوم الثلاثاء، بخماسية نظيفة؛ حيث أحرز ريتشارلسيون هدفين في مباراته الدولية الأولى بالتشكيلة الأساسية، كما منح المدرب تيتي فرصة المشاركة الدولية الأولى للحارس نيتو والظهير إيدر ميليتاو.

واحتاجت البرازيل إلى ثلاث دقائق فقط لافتتاح التسجيل؛ حين هزَّ نيمار الشباك من ركلة جزاء بعد إعاقة ريتشارليسون داخل المنطقة، كما وضع ريتشارليسون اسمه في قائمة المسجلين بعد 13 دقيقة أخرى عندما أطلق تسديدة رائعة سكنت الشباك من 15 مترًا.

وبعد مرور نصف ساعة، جعلت البرازيل النتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء عن طريق فيليبي كوتينيو الذي سدد في المرمى من عند حافة منطقة الجزاء بعد تمريرة من نيمار، فيما أحرز ماركينيوس هدف البرازيل الخامس في الدقيقة الأخيرة بضربة رأس عقب ركلة ركنية نفذها نيمار.