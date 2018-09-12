دياز مهدد بالرحيل.. وجماهير النصر تنذر كارينيو

نواف السالم(صدى):

أثير غضب الجماهير؛ عقب الأداء المتواضع الذي ظهر به فريق الاتحاد؛ مما هدد الأرجنتيني رامون دياز، بالإقالة والرحيل عن العميد؛ إذ ظهر الفريق في أول ثلاث مباريات رسمية خاضها تحت إدارته بلا هوية فنية واضحة، وغلب على أدائه اللعب العشوائي.

وفي سياق متصل، نجح مدرب النصر، كارينيو بالخروج منتصرًا في مباراة الجزيرة الإماراتي بهدفين مقابل هدف في ذهاب دور 32 للبطولة العربية، إلا أن مستوى الفريق وكثرة الأخطاء الدفاعية جعلت مشجعي العالمي يتخوفون من تكرارها في المباريات القادمة والتي قد تكلفه نزيف نقاط أو خسارة بطولات.

وطالبت جماهير العالمي المدرب الأوروجوياني أن يستفيد من أسلحته الفتاكة، وليس كما فعل في مباراة أحد عندما أجلس المدافع البيروفي الدولي كرستيان راموس والمغربي نور الدين إمرابط بجانبه على دكة البدلاء رغم جاهزيتهما الفنية وإمكانية الزج بهما كأساسيين.