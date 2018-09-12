” الشورى ” ينتقد أداء المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني

علي القحطاني (صدى):

أعرب عضو مجلس الشورى سعد الحريقي، عن عدم اقتناعه بمبررات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتدني نسبة القبول للطلاب والطالبات، حيث تساءل عن مردود ميزانية المؤسسة السنوية.

وعن إدارة المؤسسة، أبان العضوعبدالعزيز الحرقان أن انخفاض نسبة الخريجين في المؤسسة؛ يعود لسوء إدارتها لبرامجها التدريبية والتقنية، ملفتًا الانتباه إلى الانخفاض الشديد في مساهمتها في سوق العمل؛ بسبب انخفاض نسبة الخريجين وتدني أداء برامجها التدريبية.

كما أشار إلى تدني نسبة الخريجين الذي لم يتجاوز 2 % مقارنة بأعداد المقبولين، ولفت إلى عدم تطرق التقرير لكليات التميز وتساءل عن عدم استفادة الجهات الحكومية من المباني الشاغرة لدى المؤسسة.