تعليم تبوك يبدأ في حصر متقاعديه لهذا العام

تبوك(صدى):

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك منسوبيها من موظفين وموظفات ومعلمين ومعلمات ممن هم من مواليد عام 1380هـ لسرعة إكمال بياناتهم لإنهاء إجراءات تقاعدهم لهذا العام 1440هـ لبلوغهم السن النظامية.

وأكدت إدارة التعليم على جميع إداراتها التابعة وأقسامها ومدارسها البدء في حصر المتقاعدين الذي سيتم إحالتهم للتقاعد في الوظائف التعليمية والإدارية.

وأوضح مدير إدارة الموارد البشرية بتعليم تبوك حمد البويدي أنه تم توجيه مديري الإدارات والأقسام والمدارس ” بنين – البنات ” بموافاة إدارة الموارد البشرية ” شعبة نهاية الخدمة ” للرفع بأسماء وبيانات جميع من يبلغ عمره 60 سنة خلال العام الدراسي الجاري في الوظائف التعليمية أو الإدارية قبل نهاية شهر صفر من هذا العام 1440هـ.