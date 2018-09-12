شركات التأمين تحرم 1.78 مليون مواطن من التوظيف بأكثر من عمل

عادل الحربي (صدى):

وضعت أغلب شركات التأمين شرط عدم السماح للموظف بالعمل في جهة أخرى، الأمر الذي أسفر عن حرمان أكثر من 1.78 مليون مواطن مشترك من الاستفادة من النظام.

جاء ذلك بعد أن أجاز نظام التأمينات الاجتماعية العمل المشترك لدى أكثر من صاحب عمل، وذلك وفقًا لما ذكرته التأمينات الاجتماعية في تغريدة لها، عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .

ومن جانبه، أوضح المستشار القانوني فهد محبوب، أنه إذا تضمن عقد العمل بين الشركة والموظف إجازة العمل لدى الغير يحق للعامل العمل في نشاط آخر، وإذا اشترطت عدم أحقيته في العمل لدى الغير، يعتبره النظام مخالفًا ومن حق المنشأة محاسبته نظاميًا.

فيما أشار ” محبوب ” ، إلى أن أغلب عقود العمل تتضمن هذا الشرط، مؤكدًا أن هذا حق مشروع، إذا تم إبرام العقد بموافقة الطرفين، فيعتبر ملزمًا.