5 أكتوبر.. الكشف عن مفاجآت للمعلمين والمعلمات

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر، أن شركة تطوير التعليم القابضة بالتعاون مع وزارة التعليم، اقتربت من الكشف عن مفاجآتها للمعلمين والمعلمات؛ حيث سيكون ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمعلم والذي يوافق الخامس من أكتوبر القادم.

وأشارت إلى أن شركة تطوير التعليم تواصل لقاءات مع عدد من الشركات لبحث المزيد من الخدمات التي تسعى لتقديمها؛ لافتة إلى أن تكون هناك عروض حصرية لمنسوبي التعليم من شركات كبرى في مجالات النقل سيارات، طيران، سياحة والاتصالات شرائح مخفضة، أجهزة، إنترنت المنزل.

وعلى جانب آخر، من المنتظر أن تعلن ” تطوير القابضة ” عن شركة التأمين التي ستقدم الخدمات لمنسوبي التعليم قبل نهاية الفصل الدراسي الأول؛ إذ إن الملف مازال قيد المناقشة، وتحت العرض مع مجلس الإدارة، بهدف تحديد آلية الدفع والحد الأدنى للاشتراك في الوثيقة.