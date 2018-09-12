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بالصور.. مدير شرطة الباحة يقلد الغامدي رتبة عقيد

بالصور.. مدير شرطة الباحة يقلد الغامدي رتبة عقيد
حامد العمري (صدى):

قلد مدير شرطة منطقة الباحة اللواء علي بن محمد آل هادي ، مدير شرطة مخافظة قلوة العقيد خالد جمعان الغامدي رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكربم بترقيته لرتبة عقيد .

وقد هنأ اللواء القحطاني العقيد الغامدي بهذه الثقة الغالية متمنياً له التوفيق.

من جانبه عبر العقيد الغامدي عن عظيم شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على الثقة الملكية الغالية ، مؤكداً أنها ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن .

حضر التعليق العقيد فارس بن موسى القحطاني مساعد مدير شرطة المنطقة للشؤون الادارية والمالية ، والرائد معتوق سعد الغامدي مدير مكتب مدير الشرطة .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 108 ] نشر منذ 51 دقيقة

مبرووووووووك وموفق باذن الله

[ عدد التعليقات: 287 ] نشر منذ 45 دقيقة

ألف مبروك وتستاهل ومنها للأعلى إن شاء الله

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