بالصور.. مدير شرطة الباحة يقلد الغامدي رتبة عقيد
قلد مدير شرطة منطقة الباحة اللواء علي بن محمد آل هادي ، مدير شرطة مخافظة قلوة العقيد خالد جمعان الغامدي رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكربم بترقيته لرتبة عقيد .
وقد هنأ اللواء القحطاني العقيد الغامدي بهذه الثقة الغالية متمنياً له التوفيق.
من جانبه عبر العقيد الغامدي عن عظيم شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على الثقة الملكية الغالية ، مؤكداً أنها ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن .
حضر التعليق العقيد فارس بن موسى القحطاني مساعد مدير شرطة المنطقة للشؤون الادارية والمالية ، والرائد معتوق سعد الغامدي مدير مكتب مدير الشرطة .
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 108 ] نشر منذ 51 دقيقة
مبرووووووووك وموفق باذن الله
الفجر البعيد[ عدد التعليقات: 287 ] نشر منذ 45 دقيقة
ألف مبروك وتستاهل ومنها للأعلى إن شاء الله