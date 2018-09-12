” بورمان ” عن رحلته للفضاء: كرهتها ومشهد القمر عن قرب ليس جميلا

واشنطن(صدى):

قال رائد الفضاء الأمريكي السابق فرانك بورمان عن تجربته في التحليق في الفضاء، أنه ” كرهها ” وأن مشهد القمر عن قرب لم يكن جميلاً أبدًا.

وأضاف ” بورمان ” في لقاء له: ” لم أكن مهتمًا بالسفر إلى الفضاء؛ والسبب الذي دفعه لذلك هو هزيمة الروس في الحرب الباردة، وأردت المشاركة في هذه المغامرة؛ لضرب السوفييت ” .

وفيما يتعلق بشعور انعدام الجاذبية، قال بورمان: ” كان الأمر مثيرًا ربما لأول 30 ثانية، ثم أصبح مقبولاً ” .

يُذكر أن ” بورمان ” البالغ من العمر 90 عامًا، قد انطلق إلى الفضاء مع وكالة ” ناسا ” ، في أول مهمة عام 1968.