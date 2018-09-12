” التنمية الاجتماعية ” يحدد 9 شروط للحصول على تمويل أنشطة التوطين

نايف السالم(صدى):

وضع بنك التنمية الاجتماعية، 9 شروط للتقديم بهدف الحصول على تمويل للأنشطة الجديدة المستهدفة بالتوطين، وذلك بمبالغ تبدأ من 50 ألفًا حتى مليون ريال.

جاء ذلك تزامنًا مع بدء انطلاقة ” سعودة ” المشروعات الجديدة المستهدفة بالتوطين في مرحلتها الأولى، أمس الثلاثاء، حيث أوضح البنك أنه سيقوم بتمويل الراغبين في العمل الحر لصالحهم، بهدف تشجيعهم ودعمهم على مزاولة تلك الأنشطة.

وتتمثل تلك الشروط وأحكام والتزامات التقديم، فيما يلي:

1- أن يكون المتقدم سعوديًا، وألا يجمع طلبي تمويل من برامج البنك، وتقديم ضمان عيني أو كفيل غارم.

2- أن يطلب البنك من طالب التمويل الالتزام بتعهدات محددة، وفي حالة إخلاله بها، فيكون للبنك الحق في إلغاء طلب التمويل في أي مرحلة وصل لها الطلب، وكذلك الحجز على المشروع إذا صرف له جزء أو كامل التمويل، فضلًا عن مطالبة المقترض بكامل مبلغ القرض المصروف له.

3- يحق للبنك المطالبة بتقديم خطة عمل للمشروع دون أي التزام بالموافقة على طلب التمويل أو تعويض طالب التمويل.

4- التعهد بصحة ودقة المعلومات المقدمة في طلب التمويل والمقابلة الشخصية وصحة المستندات المقدمة ومطابقة الصور للأصول.

5- التعهد بالتفرغ لإدارة المشروع المطلوب تمويله، بعد توقيع عقد التمويل مع البنك.

6- الإقرار باطلاعه على لائحة البنك التنفيذية لتمويل ودعم المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، والتزامه بكامل ما جاء فيها من تعليمات وإجراءات.

7- الإقرار بحق البنك في الحصول على سجله الائتماني من شركة سمة.

8- التعهد بتوفير كل المعلومات عن المشروع أثناء إنشائه وبعد تشغيله، وتزويد البنك بكل البيانات المحاسبية والمالية وكشوفات الحسابات البنكية وغيرها من المعلومات التي يطلبها عن المشروع.

9- الإقرار بعلمه بأن صرف دفعات التمويل يتم على دفعات مرتبطة بمستوى.