3 سلوكيات خاطئة تسبب السمنة.. احذريها

أماني الغامدي(صدى):

أصبحت العادات الغذائية والحياتية الخاطئة ، أسلوب حياة لكثير من الأشخاص على مستوى العالم، مما ترتب عليه ارتفاع معدلات السمنة وزيادة انتشار أمراض القلب والسكرى.

ويقول الدكتور أحمد شبانة استشارى جراحات المناظير والسمنة وزميل المستشفى الجامعى بفيينا في النمسا، أن اضطراب النوم قد يكون أحد مسببات السمنة فالحرمان من النوم أو النوم لساعات قليلة يؤدي إلى اضطراب الهرمونات المسئولة عن الشعور بالشبع أو الجوع.

وأضاف شبانة ، أن هناك هرمونات مرتبطة بساعات النوم مسئولة عن التوقف عن تناول الطعام نتيجة للشعور بالشبع وأن اضطراب هذه الهرمونات يجعلك لا تدرك أنك شبعت إلا بعد فوات الأوان كذلك الحال بالنسبة للهرمونات المنبهة للجوع، فقد تشعر بأنك جائع طوال الوقت، على الرغم من أن الحقيقة ليست كذلك.

وتابع، أن وجبة الإفطار هي أهم الوجبات على الإطلاق، فهي ضرورية حتى تمد الجسم بالطاقة وتشعرك بالشبع لباقي يومك، كما أن عملية الأيض التي يتم فيها حرق السعرات تبلغ أقصاها خلال النهار أي بعد وجبة الإفطار والتي يجب أن تكون باكرًا قبل العاشرة صباحًا.

وأشار شبانة، إلى أن تخطي الوجبات أيضًا سلوك خاطيء يترتب عليه شعور الجسم بالجوع، كما أن الجسم سيعمل على تخزين الطعام بدلا من هضمه، ليعوض إحساس الجوع الذي شعرت به المعدة.